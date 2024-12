Uno striscione contro il trasferimento dell’infanzia di Casette

Ancora non ci sono novità sulla sorte degli 80 bambini della scuola infanzia di Casette d’Ete, sull’annunciato trasferimento nella scuola primaria ‘Della Valle’ ad anno scolastico in corso, né è ancora del tutto chiaro se questo trasferimento si farà o se, alla fine, non ‘s’avrà da fare’. Intanto, ieri, sul palazzo che da 10 anni ospita il Centro Giovanile Casette (voluto e finanziato dall’industriale Diego Della Valle e dalla sua famiglia) è comparso uno striscione eloquente: ‘Bambini = Futuro. No alle scuole pollaio’. Un messaggio forte e chiaro voluto dai rappresentanti dei genitori e diretto a chi ha in intenzione di concentrare 80 bambini in sole quattro aule della ‘Della Valle’, in promiscuità con gli alunni della primaria. Ma per i residenti, quel messaggio è parso ancora più eloquente e forte anche per il fatto che è comparso proprio su quell’edificio che si affaccia sulla piazza Mazzini e dove tutto quello che c’è dentro e che è a disposizione dei ragazzini, è grazie all’industriale calzaturiero di Casette. Intanto, la raccolta di firme dei genitori che diffidano il Commissario Straordinario dal procedere al trasferimento e, anzi, chiedono un incontro per poterne parlare vis à vis, è stata già depositata in Comune. E in queste ore, si stanno raccogliendo i fogli circolati nella frazione e sottoscritti da numerosi residenti, per chiedere che Casette non venga privata della scuola d’infanzia.