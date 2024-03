Uno zaino in omaggio agli atleti che verranno a gareggiare in città

Ha registrato un buon successo di partecipazione l’incontro nella civica sede a cui l’amministrazione comunale ha convocato gli operatori commerciali della città. Lo scopo era di illustrare loro il nuovo progetto di promozione delle città destinato nell’intento dell’amministrazione a dare un aiuto un commercio che batte la fiacca come del resto la batte in qualsiasi altra località italiana: "Settore – specifica il sindaco Valerio Vesprini in – sofferenza fin dal periodo del Covid da cui stenta ancora a riaversi". Il progetto in questione è il frutto di una felice intuizione degli assessori al commercio e turismo, Giampiero Marcatili e allo sport, Fabio Senzaqua. Un’idea semplice, che indica un modo altrettanto semplice per contattare più gente possibile come del resto si fa in qualsiasi tipo di promozione. Ma in che cosa consiste? Già il titolo del progetto lascia intuirlo PacK/Kit, consiste nel realizzare una sacca/zaino personalizzata con cui omaggiare e dare il benvenuto agli atleti che parteciperanno negli eventi sportivi che si svolgono in città durante l’anno. Noi abbiamo un po’ anticipato la notizia i giorni scorsi, ma già da allora vi sono novità e si è svolta la riunione."nella sacca verrà inserita una brochure dal titolo "Un mare di shopping" dove sarà inserita una mappa della città e uno spaccato del centro con la descrizione di tutte le categorie merceologiche presenti e un calendario degli eventi annuali già confermati. I commercianti potranno aderire all’iniziativa realizzando in convenzione un biglietto (coupon) in cui verrà inserito il logo dell’attività, le offerte commerciali da sfruttare in città nei giorni scelti, ma anche per pubblicizzare e informare sulle attività presenti, oltre ad un ricordo/omaggio da parte della città.