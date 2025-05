Un’opera visionaria e innovativa . Al montaggio il fermano Marzoni

Dopo il successo nei festival internazionali, arriva anche a Fermo, domani alle 21 alla Sala degli Artisti "The Truth on Sendai City", primo lungometraggio dell’artista e regista bolognese Marco Bolognesi. Un’opera di animazione visionaria e innovativa, con la fotografia di Daniele Ciprì e il montaggio del fermano Paolo Marzoni, e nella versione inglese, con le voci d’eccezione del celebre autore di fantascienza Michael Bruce Sterling e della scrittrice e attivista femminista Jasmina Tesanovic. Ambientato in un futuro distopico che intreccia arte contemporanea, fumetto e animazione, il film è stato realizzato mescolando sapientemente tecniche artigianali e digitali.

Il regista Marco Bolognesi e il montatore Paolo Marzoni saranno presenti in sala per incontrare il pubblico della Sala degli Artisti al termine della proiezione. Premiato al Cinetech Future Fest di Opole e all’Hallucinea Film Festival di Parigi, The Truth on Sendai City è il cuore del progetto multidimensionale "Sendai City: The Truth" di Bolognesi. Il film dà vita all’immaginario costruito in oltre vent’anni dall’artista attraverso pittura, fotografia e scultura, ambientando la narrazione in una megalopoli cyberpunk ispirata alla Trilogia dello Sprawl di William Gibson.