Urbani, accordo con l’0rdine dei Commercialisti

Pensare alla formazione dei ragazzi attraverso un ampio ventaglio di indirizzi scolastici e prepararli al loro futuro professionale grazie a utili collaborazioni e sinergie create ad hoc con agenzie formative, aziende, nonché con gli ordini professionali del territorio: continua a muoversi in questa direzione l’attività dell’istituto Urbani che, proprio in questa ottica, giusto ieri ha siglato un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Commercialisti. "Cerchiamo di stabilire relazioni con il territorio, per appassionare i ragazzi di tutti i nostri indirizzi di studio e per orientarli sia verso l’università, sia verso il mondo del lavoro" ha commentato la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi a margine della firma apposta in calce al protocollo d’intesa insieme a Roberto Vittori, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sezione di Fermo. "Lo scambio con le scuole è molto importante e, in questo caso, si tratta di far conoscere ai ragazzi del quarto e del quinto, come funzioni la nostra professione – sono state le parole di Vittori -, ma offriamo anche corsi collaterali a quelli scolastici e collaboriamo con le università, lavorando per lo più con casi reali, altamente formativi". Tradotto: lo spirito di questa ennesima collaborazione messa in atto, consentirà ai ragazzi la possibilità di frequentare tirocini, corsi di formazione, ma rappresenterà anche un supporto contro la dispersione scolastica, a vantaggio dell’occupabilità, in tempi e modalità che saranno comunicati di volta in volta. Alla stipula di questo accordo hanno lavorato i docenti Pierpaolo Piermarini e Filomena Varlotta che hanno sottolineato "l’importanza dell’interdipendenza tra scuola e mondo del lavoro".

Marisa Colibazzi