Urbani e Ipsia: tablet agli studenti

Un’altra tessera è stata collocata nell’ampio puzzle del ’Progetto Giovane Futuro’ voluto dalla Provincia nel quadro di azione ProvincEgiovani. Il consigliere provinciale Pisana Liberati, insieme al segretario Generale della Provincia di Fermo Laura Mancini, Laura Lupi del Servizio Pubblica istruzione e Rete scolastica della Provincia di Fermo, e a due rappresentanti dei Lions Club Amandola-Sibillini Sante Mecozzi e Giuseppe Marziali, già sindaci rispettivamente di Smerillo e Montefalcone Appennino, ha visitato due istituti scolastici: l’Ipsia Ostilio Ricci di Fermo e il polo scolastico Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio. La delegazione ha consegnato alle studentesse della prima classe EA, impegnate nell’ambito dell’estetica e del Made in Italy, 25 I-PAD acquistati anche con il contributo dei Lions Club Amandola-Sibillini. Il dispositivo digitale servirà a supportare al meglio gli studenti con Dsa (Disturbi Specifici Apprendimento) o altre fragilità. "Si tratta – ha specificato Liberati – di una didattica sperimentale con l’uso di dispositivi tecnologici all’avanguardia, in modo che nessuno rimanga indietro. Un sistema a cui verranno preparati anche i docenti". Successivamente, la delegazione ha raggiunto il polo scolastico Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, anche in questo caso sono stati consegnati 25 I-PAD ad altrettanti studenti.