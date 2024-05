Urbani, uno stage per lavorare sulle navi

Lavorare su navi da crociera: uno stage per i ragazzi dell’Urbani con alcune delle terze classi dell’alberghiero di Porto Sant’Elpidio che hanno vissuto un’esperienza straordinaria da Genova a Barcellona, passando per Marsiglia. Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto ‘Vita di bordo’, valido come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e che è stata un’esperienza meravigliosa per la crescita professionale dei ragazzi. Studenti che hanno potuto osservare le competenze del personale di bordo, la quantità di prodotti alimentari impiegati, l’organizzazione dello stoccaggio, i vari procedimenti per il riciclo dei rifiuti e fare tesoro delle esperienze raccontate dal personale. Il progetto è ideato e curato dal professore di sala –bar Giannantonio Lanciotti, in collaborazione con la dirigente Laura D’Ignazi, e i docenti: Germana D’Abramo, Elisa Zulevi, Fabrizio Ferrari, Antonio Costantini, Adolfo Granatelli e ovviamente gli alunni delle classi terze del settore Enogastronomia.