Urbanistica e lavori: ecco i progetti

Opere già realizzate e altre in cantiere: il quadro sui lavori pubblici e sull’urbanistica è stato fatto in occasione della conferenza stampa di inizio anno. "Opere importanti sono state il completamento dell’adeguamento sismico della scuola di Via Alfieri con un finanziamento di 450mila euro, oltre a quello della scuola paritaria Regina Margherita – sottolinea Federico Giacomozzi, che ha la delega ai lavori pubblici –. In questi due mandati l’amministrazione ha completato tutti i miglioramenti sismici dal nido alla scuola secondaria e primaria, investendo in generale quasi 1,5 milioni di euro, ottenendo sempre finanziamenti a fondo perduto grazie ad un ottimo lavoro di squadra".

Chiaro che l’attenzione è sulla questione della nuova scuola: "In questa direzione nel 2022 c’è stato un grande lavoro burocratico ed entro il 2023 contiamo di presentare di affidare il progetto definitivo al Commissario. La nostra funzione come Comune, finirà con la progettazione, poi spetterà alla struttura commissariale. Inoltre, per quanto riguarda l’ex scuola media in via Leopardi c’è un progetto da 1,8 milioni di euro che arriveranno dal Pnrr. Ma c’è attenzione anche per le piccole opere che riguardano il decoro urbano come la riqualificazione dei giardini pubblici e della Porta del Sole". Occhi puntati anche sull’Urbanistica con l’assessore Massimo Brasili: "Con il primo stralcio sul progetto ‘Norma 27’ abbiamo messo mano ad un’opera ferma da decenni e che riguarda un’area verso Tenna che sarà riqualificata, portando nuova residenzialità e migliorando l’accesso all’area industriale. Non dimentichiamo la videosorveglianza, partendo dagli varchi di accesso, passando ai luoghi sensibili ma per il 2023 puntiamo coprire il parco fluviale, la zona palestra e stadio". Proprio quest’ultimo è stato protagonista di diverse novità: "Oltre ai lavori alla nuova recinzione che ha migliorato la viabilità e l’immagine esterna, verrà realizzato il fondo sintetico per permettere l’utilizzo anche a settori giovanili e tutte le squadre oltre alla sistemazione della pista di atletica che diventerà pista ciclabile per bambini e per la scuola di ciclismo. Un impegno complessivo di 950mila euro con i lavori che partiranno alla fine della stagione sportiva".

Roberto Cruciani