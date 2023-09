Urbanistica, l’assessore nel mirino

Per il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, l’assessore all’urbanistica, Stefano Pezzola ‘marca male’ su più fronti: "E’ un assessorato che non si è distinto per iniziative e risoluzione dei problemi relativi alle deleghe che gli sono state assegnate". Una presa di posizione forte e decisa, quella della forza di minoranza, che prende spunto da quanto accaduto nell’ultima riunione della commissione consiliare convocata per approfondire i contenuti di qualche punto inserito all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani (inizio ore 16,30) e sollevando una questione di conflitto di interesse. "In Commissione, abbiamo assistito a una brutta pagina da parte dell’amministrazione comunale" affermano i consiglieri Gionata Calcinari, Antonietta Schipani e Massimo Meconi. Il riferimento è alla correzione di un errore materiale nel Prg relativo a una pratica nel territorio di Bivio Cascinare. "In fretta e furia, e con evidenti forzature, è stata messa all’ordine del giorno del consiglio questa correzione. Nulla da eccepire – chiariscono subito i Fd’I – se non fosse che la questione interessa proprio una porzione di terreno di interesse di un familiare dell’assessore proponente, Pezzola, come espressamente confermato e dichiarato dallo stesso e riportato a verbale. Un evidente conflitto d’interessi". Ma la minoranza va oltre: "Di errori simili a quello che dovrà essere discusso, ce ne sono diversi, anche adiacenti l’area interessata per cui abbiamo chiesto, come gruppo di Fd’I , che si faccia una valutazione di interesse generale e non specifica, rinviando il punto e predisponendo una delibera che ponesse rimedio agli errori che riguardano tanti altri cittadini".

Proposta respinta. "C’è stata la totale chiusura da parte dell’amministrazione, in primis proprio dell’assessore Pezzola" insistono Calcinari, Schipani e Meconi. Di qui la reprimenda a Pezzola e la critica al suo operato in questo primo scorcio di mandato, evidenziando i ritardi con cui viaggiando la delega alla digitalizzazione, come anche la mancata accelerazione delle pratiche "considerato che ci sono cittadini che aspettano anche 10-12 mesi per una pratica urbanistica", e ancora in tema di comunità energetiche. Magari – è la frecciatina finale – con la stessa dedizione mostrata su questa singola questione, Pezzola avrebbe potuto muoversi anche sul resto. Amministrare la cosa pubblica per noi è molto diverso da quello a cui abbiamo assistito".

Marisa Colibazzi