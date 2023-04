Urla e paura nella notte Agente fuori servizio salva anziano

di Fabio Castori

Salvato dal provvidenziale intervento di un poliziotto fuori servizio. È il fortunato epilogo di una vicenda verificatasi a Fermo, che sarebbe potuta evolvere in modo drammatico se qualcuno non fosse intervenuto in maniera tempestiva e determinata. I fatti risalgono alle 5,20 del mattino di alcuni giorni fa, quando un agente di polizia in servizio presso l’ufficio della squadra volanti della questura di Fermo, terminato il suo turno di servizio, stava facendo rientro a casa.

Durante il tragitto, la sua attenzione è stata attirata da una richiesta d’aiuto proveniente da un’abitazione situata nei pressi della sua abitazione, dove vive una persona anziana, con evidenti complicazioni di natura fisica e motoria. Il poliziotto ha intuito immediatamente la situazione di pericolo dell’anziano il quale, peraltro, ha continuato a gridare e a chiedere ripetutamente aiuto. L’agente, a quel punto si è recato immediatamente sotto l’abitazione della persona in difficoltà e, suonato al campanello, ha udito nuovamente la voce dell’anziano chiedere aiuto con più insistenza. Arrampicandosi sulla finestra, distante alcuni metri da terra, ha notato quell’uomo riverso a terra, ma non riuscendo ad entrare per via delle sbarre, ha immediatamente allertato la Sala operativa della questura per richiedere un immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. L’agente, nel frattempo, ha continuato ad attivarsi per cercare di soccorrere l’uomo, e lavorando d’intuito, ha provato a cercare le chiavi di casa in qualche luogo nascosto.

È stato all’interno della cassetta portalettere che le ha rinvenute, riuscendo così ad entrare nell’appartamento. Una volta dentro l’abitazione ha prestato le prime cure all’anziano e, pochi istanti dopo, sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Murri. Prima dell’arrivo dell’ambulanza, l’uomo ha riferito al suo soccorritore di aver avuto un malore, a seguito del quale era caduto a terra battendo la testa e le sue problematiche motorie non gli avevano consentito di rimettersi in piedi. Provvidenziale, quindi, l’intervento del poliziotto che ha capito subito cosa stava accadendo e ha agito con prontezza per soccorrere lo sfortunato anziano.