Urne aperte per i ballottaggi: si vota da stamattina a domani

Urne di nuovo aperte per il ballottaggio oggi (dalle ore 7 fino alle 23) e domani (dalle ore 7 alle 15) dopodiché i giochi saranno davvero fatti. Inizieranno le operazioni di spoglio e si saprà chi tra Paolo Petrini (centrosinistra) e Massimiliano Ciarpella (centrodestra) sarà il nuovo sindaco e, di conseguenza, come sarà composto il consiglio comunale. Sono 20076 i cittadini elettori, distribuiti nelle 19 sezioni. Al primo turno, l’affluenza si era attestata sul 62,2% (12.485 votanti) e Ciarpella aveva surclassato i competitor arrivando al 49,5%, distanziando di oltre 20 punti Paolo Petrini, fermatosi al 27,8% e lasciando al palo Gian Vittorio Battilà (22,7%). Queste le ipotesi del nuovo consiglio comunale. Con Ciarpella sindaco, per Fd’I: Andrea Balestrieri (448, il più votato in assoluto), Giuseppe Malcangi, Gioia Di Ridolfo, Giorgio Marcotulli e Francesco Pacini; per Siamo Pse: Enzo Farina, Paola Venanzi e Nerico Mignani; Cesare Paniccià per Pse si muove e Diego Tofoni per Pse sul serio. In minoranza, Battilà, Pierpaolo Lattanzi (Laboratorio Civico Arancio) e Bruno Maccarone (Fi); Paolo Petrini e per il Pd, Nazareno Franchellucci e Annalinda Pasquali. Con Petrini sindaco, per il Pd: Franchellucci, Pasquali, Daniele Stacchietti, Fabio Rossano, Patrizia Canzonetta, Barbara Mecozzi, Carlo Cognigni e Mariano Langiotti; Marta Maria Giulia Fabi (lista Paolo Petrini sindaco) e Vitaliano Romitelli (Civico Impegno). All’opposizione, Battilà e Lattanzi, Ciarpella con Balestrieri, Malcangi e Farina.