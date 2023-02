Usa bancomat rubato: a giudizio

Aveva rubato un bancomat e poi aveva iniziato a prelevare somme di denaro. La cosa, però, non era sfuggita ai carabinieri, che avevano incastrato il malvivente attraverso le telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Per questo motivo un libico mdi 30 anni è stato rinviato a giudizio per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. I militari della stazione di Porto San Giorgio erano riusciti a identificare un extracomunitario che si era recato presso alcuni sportelli bancomat di istituti di credito della cittadina, dove era riuscito, con un bancomat rubato a un 50enne sangiorgese, ad eseguire ben quattro prelievi di denaro contante per un totale complessivo di circa 500 euro. Dopo la denuncia del furto, gli uomini dell’Arma si erano attivati acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della postazione degli sportelli automatici degli istituti bancari, come pure quelle della videosorveglianza della zona. E dopo aver analizzato accuratamente ogni fotogramma, erano riusciti ad identificare l’extracomunitario.