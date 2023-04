Usare internet in modo sicuro e consapevole Così combattiamo il cyberbullismo

‘Sid’ è un acronimo che sta per ‘Safer Internet Day’, giornata mondiale dedicata alla promozione dell’utilizzo sicuro e consapevole di internet e delle nuove tecnologie, ed è stata istituita nel 2004. Nella nostra scuola si parla molto di questo argomento ed abbiamo avuto la fortuna di partecipare a diversi incontri per approfondire il tema. Il 7 febbraio siamo stati al teatro di Porto San Giorgio dove alle 18.30 c’era un incontro dedicato a noi ragazzi e ai nostri genitori con professionisti del settore come il professore universitario Emanuele Frontoni e una ricercatrice Giorgia Melchiorri, moderati dall’animatore digitale del nostro istituto, la professoressa Marianna Cinti. Ci hanno parlato di come va utilizzato internet, dei problemi che può causare ma allo stesso tempo della bellezza del mondo digitale, abbiamo anche scoperto che tante ‘app’ che noi dodicenni utilizziamo, non sono adatte alla nostra età e che internet non è un posto tanto sicuro in cui navigare da soli. In classe, abbiamo seguito la diretta streaming di ’Generazioni connesse’, piattaforma che promuove strategie finalizzate a rendere internet un posto migliore e più sicuro per ragazzi come noi ed abbiamo visto il film ‘Cyberbully-pettegolezzi online’. Ne abbiamo dedotto che il cyberbullismo riguarda tutti e unirsi è la via per combatterlo. Negli ultimi anni si sono registrati migliaia di casi di cyberbullismo, per contrastare questo fenomeno il Parlamento il 18 maggio 2017 ha approvato la legge ’Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo’. Il cyberbullismo è una forma particolare di bullismo che può coinvolgere ragazzi di tutto il mondo. I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri ‘amici’ anonimi, in modo che la persona non sappia con chi stia interagendo.

Classe II E