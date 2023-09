Usura ed estorsione: assolta a Fermo l’imprenditrice fantina Rosita Quintili

Fermo, 21 settembre 2023 – Era accusata di aver prestato soldi a tassi usurari fino al 360 per cento, prendendo in pegno gioielli, quadri di valore, appartamenti e cambiali. E se il malcapitato di turno non pagava, secondo gli inquirenti, passava alle minacce e all’estorsione.

Alla fine il Collegio penale del tribunale di Fermo l’ha assolta con formula piena da ogni addebito. Si tratta di Rosita Quintili, un’imprenditrice 58enne di Santa Vittoria in Matenano, famosa anche per essere stata la giovanissima fantina vincitrice del primo Palio dell’Assunta di Fermo.

La donna, difesa dall’avvocato Francesco De Minicis, è stata chiamata a rispondere di estorsione, usura e esercizio abusivo di attività bancaria. Il pm aveva chiesto una pena di sei anni. "Siamo soddisfatti –spiega l’avvocato De Minicis – Nel corso del processo è stata dimostrata la totale estraneità dei fatti della mia assistita assolta con formula piena".

La 58enne era finita nei guai attraverso una complessa indagine della Guardia di Finanza di Ascoli denominata "Operazione Arpia". L’indagine aveva tratto origine da un esposto alla Procura della Repubblica di Fermo presentato da una delle vittime, che aveva contratto un debito di 50mila euro. Nell’ambito delle successive attività di polizia giudiziaria era emerso, secondo gli inquirenti, che la donna aveva approfittato dello stato di difficoltà economiche sofferte da una conoscente, concedendole un prestito di 33.000 euro, a fronte del rilascio di garanzie reali sproporzionate, costituite da gioielli, quadri di valore e dall’abitazione di proprietà della vittima.

Gli uomini delle Fiamme Gialle, nel corso di perquisizioni domiciliari disposte dall’autorità giudiziaria di Fermo, eseguite presso due abitazioni di proprietà dell’imputata – una a Santa Vittoria in Matenano e l’altra a Grottazzolina – avevano rinvenuto e sottoposto a sequestro cambiali e assegno considerati essenziali per il prosieguo delle indagini. I finanzieri avevano anche trovato una collana in corallo e un anello d’oro bianco con brillante - ciascuno del valore di circa 7.500 euro-, un quadro ad olio su tavola raffigurante la "Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto" e un quadro ad olio su tavola raffigurante la "Madonna con Bambino e Santi" - entrambi opere del pittore Iacopo Da Ponte, detto Iacopo Bassano, del XVI secolo, del valore complessivo di circa 20.000 euro -, assegni bancari tratti da conti correnti accesi presso quattro differenti istituti di credito ed effetti cambiari per complessivi 92.349 euro.

E, ancora, scritture private relative a prestiti concessi per 87.250 euro, appunti manoscritti e altra documentazione varia, verso la quale erano stati avviati gli approfondimenti e i riscontri di circostanza, ulteriormente estesi alla provenienza dei beni di valore rinvenuti negli immobili. Indizi che avevano fatto pensare ad un grosso giro di usura ed estorsione però non confermato nella fase processuale.