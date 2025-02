Utilizzano carte di credito smarrite o rubate: sette persone nei guai

Indagini a tappeto e sette persone denunciate. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri per contrastare l’indebito utilizzo di carte di credito rubate o smarrite.

I militari di Fermo, a conclusione delle indagini avviate a seguito di una segnalazione di smarrimento presentata da un fermano, hanno denunciato alla Procura un 42enne modenese. L’attività ha permesso di identificarlo nella persona che con la carta bancomat smarrita, aveva effettuato ripetuti prelievi presso uno sportello di Cupra, per una somma complessiva di 2.500 euro.

Sempre i carabinieri di Fermo hanno concluso ulteriori indagini in seguito alla denuncia di una donna, segnalando alla competente autorità giudiziaria un 42enne sangiorgese. In qualità di addetto alle pulizie presso un noto ristorante del lungomare di Porto San Giorgio, aveva rinvenuto a terra la carta di credito della vittima e dopo essersene impossessato l’aveva utilizzata per effettuare indebiti pagamenti.

A Montegiorgio, invece, a seguito della denuncia di una donna, i militari del posto hanno segnalato alla Procura un 64enne casertano, che è risultato beneficiario di due transazioni bancarie per un importo di 200 euro, somma addebitata attraverso una frode informatica sulla carta Postepay Evolution della vittima.

A Porto San Giorgio inoltre, i carabinieri, a conclusione delle indagini avviate dopo la denuncia di furto su auto presentata da un fermano, hanno segnalato alla Procura un 25enne modenese che aveva utilizzato la tessera bancomat della vittima, eseguendo tre prelievi per un importo di 1.750 euro.

Ancora a Porto San Giorgio, i militari hanno denunciato un sangiorgese di 53 anni, autore dell’indebito utilizzo della carta bancomat, denunciata quale oggetto di furto da un uomo del posto. Sempre i carabinieri di Porto San Giorgio, dopo un furto su un’auto, hanno denunciato un 50enne di origini campane che è stato identificato nella persona che aveva utilizzato la tessera bancomat asportata nel corso del furto, tentando poi di eseguire prelievi.

A Porto Sant’Elpidio, i militari hanno infine denunciato un 35enne algerino, responsabile di aver eseguito transazioni per 75 euro, presso esercizi commerciali, utilizzando una carta bancomat provento di furto ai danni di una esercente del luogo.