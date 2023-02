Va in fiamme l’autoparco, ingenti i danni

Prima le fiamme, poi un’alta colonna di fumo che ha attirato l’attenzione dei passanti. E’ scattato così, ieri mattina, l’allarme per l’incendio di vaste proporzioni divampato intorno alle 11 nell’autoparco comunale di Porto San Giorgio, situato tra la Statale Adriatica nord e via Pian della Noce, dietro la sede della Croce Azzurra. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Fermo con al seguito i colleghi di San Benedetto del Tronto, Macerata e Civitanova Marche. A dirigere le difficili operazioni di spegnimento delle fiamme è stato direttamente il sostituto direttore antincendi capo, Marco Lambruschi. Con lui, sul luogo del rogo, anche i carabinieri con in testa il comandante della Compagnia di Fermo, il colonnello Nicola Gismondi. Sono stati attimi di panico per la nube che si è levata sopra l’incendio e dunque per l’incolumità dei cittadini ma, fortunatamente, non sono stati registrati feriti o intossicati. Il sindaco, Valerio Vesprini, appresa la notizia, ha dato disposizioni affinché i residenti della zona restassero in casa con porte e finestre chiuse e ritirassero il bucato. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la giornata fino a quando non è stata messa in sicurezza l’intera area, che è stata totalmente sgombrata. I vigili del fuoco hanno proceduto per settori visto che all’interno della struttura c’erano i mezzi comunali di trasporto, quelli utilizzati dalla Protezione civile e gli automezzi per le pulizie e la raccolta rifiuti della San Giorgio Servizi. Il servizio scuola bus è stato temporaneamente sospeso in attesa di verificare le condizioni di tutti i veicoli. Le fiamme hanno danneggiato anche i pannelli solari posizionati sul tetto dello stabile. Gli specialisti dei vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause del rogo, anche se l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’incendio partito da un mezzo della raccolta rifiuti andato a fuoco forse per un cortocircuito dell’impianto elettrico.

Da lì le fiamme si sono propagate fino ad investire l’intero immobile che ospita l’autoparco. Ora la palla passa ai tecnici dell’Arpam che, intervenuti sul luogo dell’incendio, hanno già prelevato campioni di aria nelle aree circostanti per stabilire il tasso di inquinamento provocato dalle fiamme. Il campionamento, nel caso risultasse la presenza di sostanze tossiche, potrebbe essere ripetuto anche oggi.

Fabio Castori