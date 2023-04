Va in pensione l’oncologo Acito Ha cambiato il volto del reparto

Ci sono certi medici che sanno intrecciare così forte la loro vita col lavoro che fanno da diventare quasi un simbolo, da far parte del reparto e del percorso di cura di ogni paziente. L’oncologo Luigi Acito, per gli amici Gino, è un medico così, di quelli che si prendono cura delle persone non solo dal punto di vista medico, lui sa ascoltare le paure e la tristezza, sa accogliere il dolore. Si è chiusa dopo 34 anni di servizio la carriera di Acito, fa strano pensarlo pensionato, lui che raramente ha tenuto le mani in mano. In tanti anni di lavoro al Murri ha dato uno slancio fondamentale al supporto dei pazienti anche dal punto di vista psicologico, contribuendo a far nascere l’attivissimo gruppo dell’Anpof, con le attività riabilitative e ricreative per i pazienti in chemioterapia, il sostegno delle estetiste specializzate sulle pazienti oncologiche, i tanti momenti di riflessione e di prevenzione dedicati soprattutto alla patologia al seno. Innumerevoli anche le giornate dedicate gratuitamente alle visite proprio pensate per diffondere sensibilizzazione e attenzione, per far capire alle donne che possono salvarsi se si riconosce la malattia in tempo. Il primario Renato Bisonni dovrà riorganizzare il reparto, per ora con le stesse forze che sono in campo, con una certa difficoltà visti i grandi numeri che Acito copriva: "Gino per me è un amico oltre che un collega – sottolinea il primario – che mi accolse quando 22 anni fai approdai nell’oncologia Fermana, con lui abbiamo condiviso tanti progetti, tante iniziative, momenti tristi e diverse gioie, tutto ciò resterà nei miei ricordi, un medico un uomo un amico. Da martedì, in attesa di avere un altro medico, sarò io in primis a far fronte agli impegni di day hospital, che Gino ci lascia, aiutato da tutti gli altri colleghi dell’oncologia. Dispiace che un tal medico vada in pensione ma è giusto così".

Di sicuro non si fermerà lo slancio del volontariato, di tutte le donne e gli uomini che anche grazie al supporto di Acito sono entrati nel reparto. "Da oggi, appunto dopo 34 anni (volati) di meraviglioso lavoro da oncologo medico, sono in quiescenza, o come dicono gli inglesi ‘retired’. Pensionato mi esce veramente male. Avanti e diritti quindi, per la terza parte della mia vita", così sui social il dottor Acito.

a. m.