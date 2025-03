Va in questura per delle pratiche e risulta clandestino

Come costituirsi per un reato commesso senza saperlo. Una barzelletta? No. E’ quanto accaduto alla questura di Fermo quando un cinese si è presentato negli uffici di polizia per svolgere delle pratiche amministrative relative al suo soggiorno in Italia. Tuttavia, al termine degli accertamenti, è stato notificato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. L’uomo, di origini cinesi e residente in Italia da alcuni anni, risultava privo di permesso di soggiorno valido. Durante il controllo, gli agenti hanno verificato che il suo precedente titolo di soggiorno era scaduto da diversi mesi e che non vi erano i requisiti per un eventuale rinnovo. Una volta notificato il provvedimento, lo straniero ha lasciato l’Italia con un volo diretto nel suo paese di origine.