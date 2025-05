Va in scena ’Condominions’

’Condominions’, spettacolo degli allievi della masterclass di Proscenio Teatro. Gli allievi veterani della masterclass di Proscenio portano in scena un testo originale frizzante e contemporaneo, che gioca col quotidiano e l’eccezionale, linguaggio, tra dramma e commedia, fuori e dentro la finzione. Tutto accade tra le pareti, i corridoi e gli appartamenti di un condominio. Ci si conosce tutti, eppure no. Le storie si intrecciano, i personaggi si svelano, una nuova arrivata rompe gli equilibri e fa preoccupare un po’ tutti, due giorni passano in fretta ed eccoci all’annunciata riunione di condominio. Scritto e Diretto da Lorenzo Marziali. Gli allievi di proscenio teatro hanno lavorato con grande impegno e tanta passione nella preparazione di ’Condominios’, alla cui rappresentazione è certo che daranno il meglio di sé allo scopo di manifestare concretamente quanto appreso in termini di recitazione e di teatro alla scuola di Proscenio e naturalmente divertire il pubblico. Questo il loro invito: "Vi aspettiamo numerosi nel bellissimo teatro comunale di Porto San Giorgio per inaugurare la stagione degli spettacoli di fine corso di Proscenio Teatro". Domenica alle 21,15. Biglietto 10 euro, ridotto 8. Per info e prenotazioni: 392/4450125.