Va in tribunale con un coltello

Nella mattinata di ieri, una cinquantasettenne residente nel fermano, si è presentata presso il Tribunale di Perugia per accompagnare il figlio a testimoniare in un procedimento. Durante le attività di controllo, il personale di vigilanza preposto presso gli uffici giudiziari, con l’ausilio del metal detector, rinveniva all’interno della borsa della donna un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri circa. La donna riferiva agli operatori che il coltello era di proprietà del figlio e che lo aveva preso temporaneamente in custodia. Nella borsetta è stata altresì rinvenuta una cartuccia per pistola a salve. Veniva richiesto l’intervento del personale della Questura di Perugia che deferivano la donna all’ Autorità Giudiziaria.