Valdaso e la battaglia dei sette campanili

Sette i Comuni della Valdaso chiamati al voto. Monte Giberto: unica lista civica ‘Uniti per unire Monte Giberto’ con l’uscente Giovanni Palmucci, candidati consiglieri: Michela Borri, Alessandro Bracciotti, Benedetto Capponi, Lucia Catalini, Giancarlo Cimadamore, Elvis Kila, Paolo Pieramarocchi, Adalberto Remia, Luigi Sandroni, Luigino Sardellini. Due le liste civiche a Monsampietro Morico. ‘Liberi di scegliere’ candidato sindaco Romina Gualtieri e candidati consiglieri: Romano Antolini, Vincenzo Felicioni, Tarcisio Fermanelli, Simone Greci, Doriano Mazzoni, Angelica Montozzi, Luca Rossi, Marco Sebastiani, Silvia Tiburzi, Ugo Tiburzi. L’altra lista civica annunciata a poche ore dalla scadenza della presentazione, è rappresentata dal candidato sindaco Andrea Claudi. Due le liste civiche a Lapedona. ‘Insieme per Lapedona’ candidato sindaco Giuseppe Taffetani (sindaco uscente al secondo mandato) e candidati consiglieri: Leonello (Lello) Giuliani, Cinzia Lupacchini, Paolo Ciarrocchi, Chiara Egidi, Francesco Nicola Patricelli, Stefania Mattetti, Michele Mecozzi, Luca Pieragostini, Daniele Medori, Matteo Rosettani. ‘Movimento civico Lapedona’ candidato sindaco Mauro Pieroni (ex sindaco) e candidati consiglieri: Carlo Del Papa, Fausto Fazi, Fabiola Fini, Michele Gesuiti, Raffaele Lorusso, Andrea Stefano Marinelli, Chenio Palloni, Stefania Poggi, Natale Porrà, Matteo Tassotti. Tre le liste civiche candidate a Moresco: ‘Insieme per Moresco’ candidato sindaco Gianfelice Angelini e candidati consiglieri: Quintilio Crosta, Paolo Di Blasio, Simone Fioravanti, Emily Levantesi, Roberto Maranesi, Aurora Meconi, Alessandro Mecozzi, Agostini Pettinari, Mirko Rossi, Giovanni Simoni. ‘La Terza Torre’ candidato sindaco Massimiliano Splendiani (ex sindaco che torna alla candidatura dopo cinque anni fuori dalla politica) e candidati consiglieri Matteo Alesiani, Sandro Ciuti, Tonino Ciuti, Fabrizio Del Medico, Elena Gregori, Sergio Moreschini, Ugo Pazzi, Lorenzo Pieretti, Emanuela Rossi, Ivano Santarelli. ‘Identità e futuro’ candidato sindaco Matteo Gino Ferranti e candidati consiglieri Fausto Ferranti, Nadia Di Nicola, Fabio Troyli, Luigino Baiocco, Daniele Butteri, Luigino Properzi, Renzo Silenzi, Giuliana Rossi. Due le liste civiche a Monte Rinaldo. ‘Monte Rinaldo in Comune’ candidato sindaco Gianmario Borroni (uscente al secondo mandato) e candidati consiglieri: Rossano Isidori, Angela Tosti, Claudio Vitellozzi, Francesco Fiacconi, Corrado Miola, Leonardo Marcattili, Massimo Amadio, Lucia Marcattili, Danilo Antolini, Gabriella Vagni. ‘Nuova Monte Rinaldo’ candidato sindaco Stefano Nespeca e candidati consiglieri: Carmelo Guccione, Rita Paternostro, Giovanni Miccoli, Maria Pia Trasatti, Giuseppina Di Gaetano, Andrea Zirpoli, Mauro Nespeca. Due le liste civiche a Campofilone. ‘Lista civica per Campofilone’ candidato sindaco Stefano Saporiti e candidati consiglieri: Alessandro Silla, Antonello Bernabei, Paola Pinci, Gabriele Malavolta, Nazzareno Del Prete, Stefano Bernetti, Giuseppe Ricci, Stephanie Mecozzi, Roberto Evangelisti, Donato Goglia. ‘SiAmo Campofilone’ candidato sindaco Giovanni Feliziani e candidati consiglieri: Giuseppe Castelli, Mirko Poggi, Eliana Marilungo, Desiree Torquati, Marco Torquati, Matteo Malavolta, Valerio Gojka, Marta Giordani, Sara Agostini, Francesca Feliziani. Due le liste civiche a Monte Vidon Combatte: ‘La forza dell’unione’ candidato sindaco Massimo Passamonti e candidati consiglieri: Gaetano Massucci (sindaco uscente), Maria Tina Ferracuti, Matteo Passamonti, Romana Passamonti, Federico Passamonti, Rosario Mannocchi, Marco Massucci, Mattia Muzi, Diego Sacripanti. ‘Più forti insieme’ candidato sindaco Stefano Forò, candidati consiglieri: Alessandro Silvetti, Michele Passamonti, Nicoletta Peloso, Noemi Cermignani, Marialetizia Crescenzi, Giulia Passamonti, Nadia Sacripanti.