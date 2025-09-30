Valdaso, trionfa Fratelli d’Italia. A Lapedona Lega primo partito

Anche la Valdaso, ha espresso il suo determinato consenso elettorale nella riconferma del candidato governatore Francesco Acquaroli, alla guida della Regione Marche. A fronte di un’affluenza alle urne mediamente di poco superiore al 50% degli aventi diritto al voto, anche in Valdaso Aquaroli ha confermato la sua incisività elettorale confermando il partito Fratelli d’Italia, il più votato. A Lapedona, su un’affluenza alle urne del 52,58%, la preferenza a sostegno di Acquaroli è stata del 62,35% rispetto al centro sinistra rappresentato da Ricci, fermo al 35,23%. La Lega è stato il partito più votato con il 24,23% di voti, seguito da FdI con il 17,12%. A Monte Giberto l’affluenza al voto è stata del 46,28%. La coalizione per Acquaroli ha raggiunto il 59,40% delle preferenze, lasciando la coalizione del centro sinistra al 39,70%. Il partito più votato è stato FdI (con il 31,13%) il cui candidato più votato è stato Andrea Putzu seguito da Francesca Ascenzi. Il secondo partito più votato è stato il Pd con il candidato Luisanna Cola. A Monterubbiano l’affluenza alle urne è stata del 45,18% degli aventi diritto. Acquaroli ha raggiunto tra le più alte percentuali della Valdaso con il 66,47% di percentuale, contro la coalizione rappresentata da Ricci ferma al 31,45%. Il partito più votato è stato FdI con il 33,68% (Putzu, il candidato più votato) seguito dal Partito democratico (Cesetti il candidato più votato). A Montelparo l’affluenza alle urne è stata del 49,56%. La coalizione Acquaroli ha raggiunto il 51,70% del consenso, lasciando il centro sinistra di Ricci al 46,44%. Anche a Montelparo il partito più votato è risultato FdI con il 25,26% dei voti (candidato più votato Andrea Putzu) mentre il secondo partito, è stato il Pd con il 23,88%. A Monte Rinaldo l’affluenza al voto è stata del 40,52%. Il candidato Acquaroli ha ottenuto il 51,70% di preferenze contro 44,9% del centro sinistra. Il partito più votato è risultato il Pd con il 24,82% di preferenze ed il candidato di coalizione più votato, Fabrizio Cesetti. Il secondo partito più votato è stato FdI con il 16,06%. A Pedaso l’affluenza alle urne è stata del 48,50%. Il centro destra ha ottenuto il 57,26% di preferenze sul 41,49% del centro sinistra. Il partito più votato è stato FdI con il 24,97% ed il candidato più votato Andrea Putzu. Il secondo partito è stato il Pd con il 17,59% dei voti. A Montottone ha votato il 49,73% degli aventi diritto. Il centro destra ha ottenuto il 65,18% di preferenze sul 32,59% del centro sinistra. Ad Altidona ha votato il 50,23% degli aventi diritto. Il centro destra ha ottenuto il 56,57% sul 40,22 del centro sinistra.

Paola Pieragostini