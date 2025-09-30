Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaValdaso, trionfa Fratelli d’Italia. A Lapedona Lega primo partito
30 set 2025
PAOLA PIERAGOSTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Valdaso, trionfa Fratelli d’Italia. A Lapedona Lega primo partito

Valdaso, trionfa Fratelli d’Italia. A Lapedona Lega primo partito

Anche la Valdaso, ha espresso il suo determinato consenso elettorale nella riconferma del candidato governatore Francesco Acquaroli, alla guida della...

Matteo Salvini

Matteo Salvini

Anche la Valdaso, ha espresso il suo determinato consenso elettorale nella riconferma del candidato governatore Francesco Acquaroli, alla guida della Regione Marche. A fronte di un’affluenza alle urne mediamente di poco superiore al 50% degli aventi diritto al voto, anche in Valdaso Aquaroli ha confermato la sua incisività elettorale confermando il partito Fratelli d’Italia, il più votato. A Lapedona, su un’affluenza alle urne del 52,58%, la preferenza a sostegno di Acquaroli è stata del 62,35% rispetto al centro sinistra rappresentato da Ricci, fermo al 35,23%. La Lega è stato il partito più votato con il 24,23% di voti, seguito da FdI con il 17,12%. A Monte Giberto l’affluenza al voto è stata del 46,28%. La coalizione per Acquaroli ha raggiunto il 59,40% delle preferenze, lasciando la coalizione del centro sinistra al 39,70%. Il partito più votato è stato FdI (con il 31,13%) il cui candidato più votato è stato Andrea Putzu seguito da Francesca Ascenzi. Il secondo partito più votato è stato il Pd con il candidato Luisanna Cola. A Monterubbiano l’affluenza alle urne è stata del 45,18% degli aventi diritto. Acquaroli ha raggiunto tra le più alte percentuali della Valdaso con il 66,47% di percentuale, contro la coalizione rappresentata da Ricci ferma al 31,45%. Il partito più votato è stato FdI con il 33,68% (Putzu, il candidato più votato) seguito dal Partito democratico (Cesetti il candidato più votato). A Montelparo l’affluenza alle urne è stata del 49,56%. La coalizione Acquaroli ha raggiunto il 51,70% del consenso, lasciando il centro sinistra di Ricci al 46,44%. Anche a Montelparo il partito più votato è risultato FdI con il 25,26% dei voti (candidato più votato Andrea Putzu) mentre il secondo partito, è stato il Pd con il 23,88%. A Monte Rinaldo l’affluenza al voto è stata del 40,52%. Il candidato Acquaroli ha ottenuto il 51,70% di preferenze contro 44,9% del centro sinistra. Il partito più votato è risultato il Pd con il 24,82% di preferenze ed il candidato di coalizione più votato, Fabrizio Cesetti. Il secondo partito più votato è stato FdI con il 16,06%. A Pedaso l’affluenza alle urne è stata del 48,50%. Il centro destra ha ottenuto il 57,26% di preferenze sul 41,49% del centro sinistra. Il partito più votato è stato FdI con il 24,97% ed il candidato più votato Andrea Putzu. Il secondo partito è stato il Pd con il 17,59% dei voti. A Montottone ha votato il 49,73% degli aventi diritto. Il centro destra ha ottenuto il 65,18% di preferenze sul 32,59% del centro sinistra. Ad Altidona ha votato il 50,23% degli aventi diritto. Il centro destra ha ottenuto il 56,57% sul 40,22 del centro sinistra.

Paola Pieragostini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali