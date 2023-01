Valentini alla guida degli undicimila pensionati del territorio

È Maurizio Valentini il nuovo segretario provinciale dello Spi Cgil, il sindacato dei pensionati. Valentini, 68 anni, originario di Ponzano, iscritto al sindacato da 45 anni, già sindaco del suo comune per due mandati, fino al 2005, oggi si impegna per migliorare le condizioni dei pensionati e le loro famiglie, con il dovere di ascoltarli, aiutarli, rappresentarli e difenderli. Valentini succede a Paolo Filiaci che ha rappresentato il sindacato pensionati per otto anni, sottolinea il neo segretario: "Mi impegno a continuare un proficuo lavoro, per tentare superare al meglio la difficile situazione economica, sanitaria e sociale del nostro paese, in particolare nel nostro territorio provinciale fermano. Il rinnovamento nel nostro sindacato è necessario per portare avanti al meglio le nostre attività, ma è altrettanto importante seguire il tracciato e le esperienze dei sindacalisti che hanno operato fino a oggi, che hanno fatto tante lotte, pagando spesso personalmente nel rivendicare diritti e dignità per i lavoratori quali esseri umani". Per il 2023 il sindacato, che rappresenta nel fermano 11mila pensionati, si prepara ad affrontare sfide significative, a supporto di persone che hanno le pensioni mediamente più basse d’Italia, a causa del modello produttivo tipico del fermano negli ultimi 50 anni, con la prevalenza del settore manifatturiero, con salari bassi e molto lavoro nero: "Lavoreremo per portare avanti la contrattazione sociale territoriale con gli enti locali, per dare risposte ai bisogni ed ai problemi concreti. Intendiamo diffondere sempre più sportelli sociali, per creare punti informativi capillari e facilmente raggiungibili. Abbiamo in mente anche tanti eventi da organizzare per diffondere l’amore per la legalità, nel rispetto dei valori identitari della Cgil", conclude Valentini.