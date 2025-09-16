Vallesi: "Adesso la sfida è rendere questa scuola una realtà unica e unita"

La stanza del dirigente del liceo classico ha il profumo dei libri antichi, di una biblioteca che custodisce il passato mentre accompagna i ragazzi nel futuro. La nuova dirigente Sabrina Vallesi ricorda i suoi anni da studentessa dell’Annibal Caro, col preside che firmava le assenze di ogni studente. Oggi è lei a sedersi su quella sedia, con l’abbraccio dei libri antichi intorno, nella sede storica del liceo che è tornata ieri a riempirsi di ragazzi: "E’ un ritorno a casa per la scuola, spiega la dirigente, per me è la prima volta dopo sei anni di dirigenza a Grottammare che vado al lavoro a piedi, con la possibilità di ascoltare le voci dei ragazzi, i loro pensieri al mattino, i loro passi. È un momento molto bello e importante per me". Per anni vice preside di Stefania Scatasta al liceo artistico, oggi ne raccoglie il testimone e gestisce il classico, le scienze umane e, appunto, l’artistico nelle due sedi di Fermo e Porto San Giorgio: "Oggi ho incontrato i ragazzi del primo anno, sono sei al classico, tre alle scienze umane, tre all’artistico di Fermo e una a Porto San Giorgio. Li ho trovati attenti, concentrati, con un sogno che si farà via via più vivido". La scuola ha trasferito qui gli uffici già da luglio, il resto è arrivato pian piano, manca di sistemare la palestra, i ragazzi andranno in quella del Coni per scienze motorie, e altri piccoli dettagli: "In realtà la Provincia di Fermo ha completato lavori imponenti qui in sede, con la sistemazione di tutti i tetti. Gli unici locali che non abbiamo aperto sono quelli immediatamente adiacenti all’auditorium San Martino, dove partirà un cantiere, per il resto tutte le 15 classi hanno trovato qui in via Leopardi il loro posto.

Sono stati anche portati avanti piccoli lavori di sistemazione degli altri plessi, all’artistico di Porto San Giorgio è stato realizzato un bagno per disabili a tempo di record: "Devo dire che ho trovato in tutti i tecnici della Provincia una vicinanza immensa, hanno lavorato appena 12 giorni per darci tutto in condizioni ottimali". Quale la sfida per una scuola che dallo scorso anno è una ma con quattro anime diverse: "Ecco, oggi il nostro collegio docenti, che ad oggi conta 176 insegnanti ma arriverà a 200, si deve riunire all’auditorium della Borgo Rosselli ma in tutti ho trovato una bellissima disponibilità, una grande apertura. Ho la fattiva collaborazione dei componenti delle quattro sedi, in perfetta continuità con il lavoro della dirigente Scatasta. Mi sono sentita subito accolta da tutti, adesso la sfida è rendere questa scuola una realtà unica, unita, ricchissima di spunti, di saper fare che è anche saper essere. Sono mondi complementari che riusciremo a far collaborare sempre di più". L’addio ai telefonini in classe è stata ieri la prima sfida: "In realtà secondo me diventerà una risorsa che porterà i ragazzi fuori dall’isolamento in cui si stavano chiudendo. I cellulari sono spenti nello zaino, metteremo tutte le disposizioni nel regolamento d’istituto. Credo che sarà una questione di rispetto reciproco, tra insegnanti e studenti, e funzionerà. Ho chiesto ai docenti di essere i grandi maestri di cui parlava Rita Levi Montalcini, punti di riferimento per i nostri giovani".

Angelica Malvatani