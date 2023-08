Valloscura, la foce resta inquinata

Per la foce del Valloscura, il fosso che traccia il confine nord dei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, la musica è sempre la stessa: inquinata era e tale sembra destinata a restare, a meno che la nuova amministrazione non riesca a compiere il miracolo di una radicale e duratura bonifica che alla precedente è stato negato. Che la foce del Valloscura sia fortemente inquinata lo conferma la Goletta Verde di Legambiente al termine del suo annuale tour lungo la costa marchigiana per verificarne lo stato dal punto di visa ambientale. Tra il 18 e il 19 luglio le volontarie e i volontari della Goletta hanno eseguito 12 campionamenti, 6 alle foci di fiumi e 6 a mare, riscontrando 5 situazioni anomale. Oltre alla foce del Valloscura sono risultate inquinate quelle dei fiumi Tronto e Musone e del torrente Albula e dell’Esino. I giorni scorsi a Fano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche effettuate dalla Goletta, con l’intervento dei massimi responsabili di Legambiente. Quest’ultima ha tenuto a precisare che i campionamenti di Goletta Verde non si vogliono sostituire ai dati ufficiali sulla balneabilità, ma vanno ad integrare il lavoro svolto dalle autorità competenti: "Se infatti – precisa – i dati Arpam sono gli unici che determinano la balneabilità di un tratto di costa, quelli della Goletta vanno a individuare le criticità dovute ad una cattiva depurazione dei reflui".

L’Amministrazione Loira non è riuscita a risolvere il problema inquinamento della foce del Valloscura, ma bisogna dargli atto di aver fatto tutto per riuscirci, consapevole del grave danno di immagine subisse Porto San Giorgio dalla presenza pur se circoscritta di inquinamento del mare. Un segnale negativo in questo senso è stato la perdita della Bandiera blu. Loira chiamò a raccolta tutte le autorità competenti di Regione, Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, Capitaneria di porto, Consorzio idrico, Consorzio bonifica, università politecnica perché dessero una mano a risolvere il problema. Si doveva effettuare una radicale pulizia del percorso del fosso, verificare l’eventuale presenza di allacci abusivi e quant’altro. Tutto realizzato, ma senza risultati concreti. A suo tempo si disse che la questione maggiore da risolvere fosse quella dei pozzetti scolmatori: "La città di Fermo – ebbe modo di spiegare Loira – ha condotte miste, acque chiare e nere, e quando si verifica il troppo pieno i pozzetti tracimano tali acque nei fossi". La patata bollente è passata ora nelle mani del sindaco Valerio Vesprini.

Silvio Sebastiani