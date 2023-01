"Valorizzerò al meglio la Casina"

di Angelica Malvatani

Con una procedura di venti minuti circa cala il sipario su una delle vicende più dibattute e controverse della città, la Casina delle Rose è ufficialmente di Mauro Cardinali (foto a destra). Sono state aperte ieri mattina alle 10 le buste con le offerte di acquisto dell’ex albergo, ad aggiudicarsi l’immobile è stata la società Metanauto Giulianova srl con un’offerta di 2.190.030 euro, rispetto a quella di 2.032.190 della Royal Group. Una procedura rigorosa e attenta, l’apertura delle buste è qualcosa che sa di antico, nell’epoca dei procedimenti telematici.

Si toglie la colla, si legge la carta, si procede con cura e l’attenzione del dirigente Alessandro Paccapelo è massima. Al suo fianco le funzionarie Patrizia Nicolai, Laura Valeri e Michela Luca (foto a sinistra), in sala qualche giornalista e Sonia Marrozzini, avvocato di Cardinali che alla fine commenterà: "La mia partecipazione alla gara per l’aggiudicazione della Casina delle Rose era diretta ad instaurare un minimo di competizione ed evitare che avvenisse una vendita ad un prezzo troppo penalizzante per la collettività, dopo la prima asta andata deserta, spiega l’imprenditore, L’aggiudicazione pur cogliendomi di sorpresa mi ha gratificato come imprenditore ma prima ancora come appartenente alla comunità fermana e ora attendo con serenità che gli uffici completino l’iter delle verifiche come previsto nel bando. Valorizzare al meglio questo bene posizionato in uno dei posti più belli della città oltre che storicamente rappresentativo sarà l’impegno futuro". Cardinali ribadisce il suo attaccamento totale alla città, come dimostra la sua partecipazione al coordinamento per il no alla vendita: "Oggi sono orgoglioso di poter contribuire a tutelare il Piazzale del Girfalco". Per il sindaco Paolo Calcinaro si è trattata di una gara rigorosa, che ha visto contrapposte le offerte di due imprenditori seri, conosciuti e fermani, del territorio: "Offerte molto vicine alla stima messa all’asta. Quindi nessuno speculatore, nessun regalo perché era così evidente che la quotazione non poteva essere più alta, solo l’idea che chi fa impresa può riuscire a rendere appetibile un hotel con investimenti che rendano la struttura attraente come merita. Inoltre nessun imprenditore investe milioni senza avere la proprietà, con la sola gestione".

Il destino della Casina delle Rose è quello di tornare ad essere un hotel ma davvero di qualità, con la possibilità di arrivare a una cinquantina di stanze, e a raddoppiare quasi la cubatura che può raggiungere i 9730 metri cubi. Entrambe le buste con le offerte sono arrivate, consegnate a mano, il 17 dicembre, la prima ad arrivar,e in ordine di tempo, è stata quella della Royal pat che infatti è stata aperta per prima. "Un’ultima precisazione – ha aggiunto il sindaco – il flusso turistico di Natale testimonia come quella struttura è, e può essere solo, un albergo. Di qualità".