"Valutate le azioni necessarie"

Il sindaco Vesprini ha partecipato ieri mattina in Prefettura alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza alla presenza del prefetto Rocchegiani e del questore Di Clemente. Nel corso del confronto si è parlato delle iniziative di controllo del territorio e delle azioni di coordinamento tra gli enti locali e gli organi di Governo: "Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli episodi che hanno riguardato la ‘movida’ – ha riferito Vesprini –. L’occasione è stata proficua per apprendere delle azioni intraprese dalla Questura, la quale ha provveduto all’identificazione delle persone coinvolte nei fatti dello scorso fine settimana e sta portando avanti le indagini. Abbiamo avuto modo di valutare anche le necessità del territorio e delle realtà, come Porto San Giorgio, che vedono un marcato aumento di presenze proprio in questo periodo. Nel confronto sono stati affrontati gli aspetti salienti dei prossimi importanti appuntamenti che riguarderanno la nostra città. Si raccomanda la collaborazione degli esercenti".