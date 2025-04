"Valutazioni fatte senza un sopralluogo"

Nella provincia di Fermo ci sono alcuni esclusi eccellenti nell’elenco dei Teatri Storici. Fra questi il ‘Domenico Alaleona’ di Montegiorgio, infatti, molti cittadini si sono subito mobilitati, una volta visionato l’elenco ufficiale in cui comparivano solo 14 Teatri delle Marche e solo due nel Fermano. Sono stati proprio i montegiorgesi per primi a sollevare molte perplessità sulle valutazioni e criteri che, hanno portato a questa scelta. Oltre alla sua storia, alla sua conformazione architettonica, il Teatro Domenico Alaleona, può vantare stagioni di alto spessore culturale, ospitando stagione di prosa, musicali, di teatro per ragazzi, eventi dedicati alla scuole e altro ancora. Tutto questo non è certo frutto del caso, ma di una serie di elementi che molto spesso il direttore artistico del Teatro Alaleona Gianluca Balestra ha rimarcato, riuscendo a mettere in cartellone spettacoli in esclusiva regionale con grandi nomi del panorama nazionale.

Negli ultimi decenni il Teatro Alaleona, è riuscito a raccogliere un numero altissimo di abbonati, segnale di una grande attenzione per il teatro. Altro fattore molto spesso Compagnie teatrali nazionali molto affermate, accettano con entusiasmo di esibirsi a Montegiorgio perché qui trovano un ambiante favorevole, un teatro caldo con spettatori appassionati e preparati.

"La candidatura dei Teatri Storici delle Marche da parte della Regione Marche – dichiara Michela Vita, assessore alla cultura di Montegiorgio - è di per sé un’iniziativa di grande valore. Tuttavia i criteri e le modalità di scelta dei teatri candidati alla selezione non appaiono chiari, né tantomeno rispondenti alla realtà effettiva che concerne attività, bellezza e ricchezza di eventi dei nostri magnifici luoghi di cultura. Per quanto riguarda il Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, ad esempio, la valutazione è stata effettuata senza aver fatto mai un sopralluogo e affidandosi alle schede Iccd (Istituto Centrale di Catalogo e Documentazione) che risalgono agli anni 70/80 e che restituiscono un’immagine falsa e distorta delle condizioni che da quasi un ventennio fanno del nostro Teatro, un luogo di bellezza, eleganza e grande dignità culturale".

Molto spesso in occasioni di convegni e incontri pubblici si sentono frasi come: ‘La bellezza salverà il mondo’, pronunciate da intellettuali, figure religiose e politiche. Forse anche la bellezza dei teatri marchigiani nella sua interezza, può contribuire a far progredire questo messaggio.

Alessio Carassai