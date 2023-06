Vandali all’interno di casa abbandonata

Sono scene che si ripetono da tempo in un centro storico a Montegranaro in cui di immobili vuoti e abbandonati ce ne sono fin troppi, ma l’ennesima effrazione in una casa disabitata da parte di ignoti che vi si sono introdotti abusivamente ha rinnovato lo sconforto per uno stato di cose che non si riesce ad arginare, e una certa preoccupazione tra i residenti. L’abitazione presa di mira stavolta è poco distante dalla chiesa dei Ss Filippo e Giacomo e pare che il fatto sia accaduto addirittura in pieno giorno, con sfrontata noncuranza da parte di chi ha agito. D’altra parte, di residenti in centro storico ce ne sono sempre di meno e durante la giornata o se ne vanno al lavoro o preferiscono badare ai propri affari e non impicciarsi di quanto avviene fuori dalle porte delle loro case, per cui chiunque può agire indisturbato, anche sfondando una porta e occupando un immobile privato forse per trovarvi riparo o farne un punto di ritrovo.