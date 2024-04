Porto San Giorgio, vandali in azione nella notte. Danni alla fontana di viale Cavallotti

Porto San Giorgio (Fermo), 26 agosto 2019 - Prima il danneggiamento di una panchina in piazza Gaslini, avvenuto tra venerdì e sabato, poi nella nottata di sabato la rimozione di alcune lettere della scritta ‘Porto San Giorgio’ sulla fontana del viale Cavallotti.

Il sindaco Nicola Loira interviene in merito a tali atti vandalici sollecitando l’acquisizione di prove per risalire ai responsabili: «Le immagini delle telecamere sono al vaglio della polizia municipale – queste le sue parole - e aiuteranno a individuare i colpevoli come accaduto nel recente passato, a meno che il fatto non sia stato commesso durante il periodo di black out che sabato notte ha interessato la costa». Il primo cittadino fa presente che entro la fine dell’anno sarà completata l’istallazione dell’impianto di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Porto San Giorgio è stato il primo Comune del Fermano, tra i primi in Italia, a sottoscrivere il Patto per la sicurezza con la prefettura.

Le nuove installazioni riguarderanno gli ingressi alla città da nord, sud e ovest strada Fermana. Tuttavia, a prescindere dal controllo del territorio e dall’attività repressiva, per Loira rimane: «la profonda preoccupazione per la crisi di valori che investe una parte dei giovanissimi. Dopo i danneggiamenti in spiaggia e nei parchi pubblici ora è la volta della fontana, cartolina della città e sfondo preferito dai turisti per le foto. È il segno di una marcata crisi valoriale: è necessario interrogarsi ed affrontarla con tutte le componenti sociali. Probabilmente, in questo particolare momento storico, alcune famiglie non riescono fino in fondo ad esercitare il loro ruolo». Andrea Rogante titolare della ditta Ma.Pa esecutrice della scritta sulla fontana si è reso disponibile ripristinare gratuitamente le lettere rimosse.