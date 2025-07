Vandali in azione da Happy Days. Hanno devastato la zona all’aperto

I vandali colpisco ancora e questa volta lo fanno in modo pesante al ristorante pizzeria Happy Days, dove hanno letteralmente devastato la zona all’aperto. Il deprecabile episodio si è consumato ieri notte in via Giuseppe Verdi, in pieno centro. Erano da poco passate le 4 quando un gruppetto di persone non ancora identificate ha preso di mira il locale ed ha iniziato l’opera di devastazione. La loro furia vandalica non ha lasciato nulla al proprio posto: sono state divelte e distrutte le fioriere, stessa sorte per i tavoli e le sedie lanciati in tutte le direzioni. Come se non bastasse i vandali hanno presso alcune sedie e tavoli li hanno portati via e hanno iniziato a scagliarli contro altre attività delle vie adiacenti. Alla fine il danno materiale è stato di circa 5000 euro. "Non capisco proprio per quale motivo se la debbano prendere con chi lavora onestamente – ha commentato il titolare dell’Happy Days, Fabio Ciucani – noi non diamo fastidio a nessuno e cerchiamo solo di guadagnarci la pagnotta. Queste cose sono incomprensibili e purtroppo qui a Porto San Giorgio non è la prima volta che accadono. Riguardo al danno provocato, oltre a quello materiale, va aggiunto quello di non poter utilizzare in tempi brevi lo spazio all’aperto, il più importante per la stagione calda". Il titolare del locale ha presentato denuncia ai carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno avviato le indagini per dare un nome e un volto al gruppetto di scalmanati, uno dei quali ha lasciato anche tracce di sangue su un poletto del gazebo. Gli investigatori dell’Arma stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di estrapolare immagini utili ad indentificare i vandali.

