Vandali in azione, rotti i faretti in piazza

Sono una decina i piccoli fari spenti di Piazza Giovanni XXIII (alla Faleriense, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore), corpi luminosi vandalizzati da incivili che, qualche giorno fa, si sono divertiti a prendere a calci e danneggiare la cosa pubblica. La segnalazione arriva da cittadini attenti al decoro della città ma anche alla sicurezza che hanno chiesto un intervento sollecito da parte degli uffici comunali per ripristinare l’illuminazione in quello spazio. Ma, oltre a questa situazione, c’è anche quella di un lampione spento da un mese e mezzo, all’incrocio tra via Colombo e la Statale 16, e ci sono altri due punti luce non funzionanti poco distante. Tutti casi segnalati al Comune ma risposte in termini di ripristino del servizio non ci sono state. "Questa è la quotidianità di chi amministra. Per i cittadini sono importanti l’illuminazione, la raccolta rifiuti, il verde, i giardini, chi trascura questi aspetti oggi non può fare l’amministratore e in questi anni abbiamo cercato di organizzare al meglio i servizi. Il fatto è che ci sono casi, come la sostituzione di una lampadina, che si risolvono in poche ore, ma altri, come le luci vandalizzate della piazza della Faleriense per le quali ci siamo subito attivati ma che richiedono tempi più lunghi trattandosi di luci particolari" commenta il sindaco Nazareno Franchellucci.