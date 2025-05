"Vandali in centro, alziamo le multe"

È una lotta decisa e convinta quella che si porta avanti in centro storico, per prevenire episodi di vandalismo e danneggiamenti al patrimonio cittadino. Se n’è parlato in consiglio comunale, su iniziativa dell’assessore alla polizia municipale Mauro Torresi che ha chiesto e ottenuto una modifica al regolamento proprio della polizia urbana, per misure più forti nei confronti di chi si rende protagonista di azioni di vandalismo. Un risultato cui plaude il consigliere di Fratelli d’Italia Luigi Rocchi che però sottolinea la necessità di azioni di prevenzione e educazione: "Accolgo favorevolmente la proposta dell’assessore Torresi riguardo l’innalzamento della sanzione per il danneggiamento dei beni comuni da 25 a 70 euro".