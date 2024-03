Vandali in piazza Sagrni, distrutto grosso vaso

Probabilmente si è trattato di un atto vandalico, ma saranno gli investigatori della questura a stabilirlo. In piazza Sagrini, in zona Santa Caterina, erano da poco passate le 22,30 di venerdì quando una mano ignota ha piazzato un petardo in una grossa fioriera ornamentale, mandandola letteralmente in frantumi e facendo schizzare nella zona circostante i frammenti. Il boato è stato sentito in un raggio di almeno 500 metri, ma sono stati i titolari del pub che si trova all’interno della struttura a lanciare l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra volanti che, dopo aver capito cosa fosse accaduto, hanno subito avviato le indagini.