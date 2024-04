Vandali scatenati in palestra, tanti i danni

Forse sono entrati in azione tra sabato e domenica di Pasqua, i balordi che si sono ‘divertiti’ a mettere completamente a soqquadro spogliatoi, postazione speaker e uffici della palestra di Casette d’Ete, pare senza portare via niente. Ad accorgersi della porta lasciata aperta e delle luci accese nella parte superiore dell’impianto sportivo che si trova al centro della popolosa frazione, sono stati alcuni residenti che sono degli habitué del palazzetto essendo tifosi e sostenitori dell’Azzurra Volley, la squadra di pallavolo femminile del posto.

È bastato un giro di perlustrazione per rendersi conto che gli intrusi avevano preso di mira ogni angolo dell’impianto sportivo, compresa l’area riservata al karate, che avevano aperto cassetti, armadietti e messo tutto sottosopra, gettando a terra documenti, gadget, abbigliamento e materiali vari. Possibile che stessero frugando ovunque cercando soldi o qualche oggetto di valore ma, da una prima ricognizione, non sembra abbiano portato via nulla, lasciando solo danni e l’amarezza per quanto accaduto. Sono stati allertati i carabinieri e qualche aiuto per rintracciare i responsabili potrà venire anche dalle telecamere della videosorveglianza.