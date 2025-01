Vandalizzata edicola sacra, residenti furiosi

Fanno sempre rumore gli atti vandalici, suscitano puntualmente indignazione e rabbia, ma ancora di più quando a essere presi di mira sono luoghi che esigerebbero rispetto. Così vedere, ieri mattina, la pinturetta della Corva, ai giardini tra via Bassi e via Costa vandalizzata ha provocato lo sdegno non tanto e non solo dei residenti, ma anche degli amministratori tanto che lo stesso sindaco, Massimiliano Ciarpella, ha postato le immagini di come è stata ridotta l’edicola durante la notte ad opera di ignoti facinorosi, parlando di uno spettacolo indecente.

Qualcuno si è divertito ad atti vandalici, non limitandosi a imbrattare il muro dell’edicola con la vernice e con scritte censurabili, ma spaccando anche il crocifisso in vetro, e prendendo a sassate il vetro entro il quale è custodita la statua della Madonna. "Credo non servano definizioni verso chi dimostra questo disprezzo totale verso gli spazi che appartengono a tutta la comunità oltre che verso un simbolo di fede" ha stigmatizzato il primo cittadino.

L’area è stata subito transennata e sono stati subito adottati i provvedimenti del caso per ripristinare le normali condizioni della pinturetta ma, nel frattempo, ai residenti che hanno visto o sentito qualcosa che possa essere utile a risalire ai responsabili di questa stupida bravata, è stato rivolto l’invito a segnalare e denunciare. "Facciamo in modo che questa oscenità non rimanga impunita" l’auspicio di Ciarpella.

Condanna per il vile gesto arriva anche dall’associazione di quartiere Corva che ricorda le numerose segnalazioni già fatte alle forze dell’ordine.