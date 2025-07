Vanno a riprendere i figli in discoteca, scatta una zuffa. Due genitori in ospedale: "Aggrediti da alcuni ragazzi"

Ancora violenza nella notte a Porto San Giorgio dove, davanti alla discoteca Le Gall, un gruppetto di giovani avrebbe aggredito due genitori che erano andati a riprendere i figli minori dopo la serata. L’episodio si è consumato poco dopo le 2,30 della notte tra sabato e domenica quando il padre di una ragazza e un suo coetaneo si trovati faccia faccia all’uscita del locale con alcuni ragazzini. Secondo una prima ricostruzione i genitori all’esterno sarebbero intervenuti per difendere i loro figli dalle molestie di alcuni giovani che dopo aver minacciato i due padri, li hanno aggrediti: i due genitori hanno avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso con prognosi di dieci giorni. Sul luogo dell’aggressione anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i componenti della banda. I militari hanno ascoltato decine di testimoni presenti, alcuni dei quali avrebbero fornito elementi utili per dare un nome e un volto ai presunti aggressori. Scatta la polemica dei genitori: "Non è possibile – dichiarano – che i nostri ragazzi escano per divertirsi e ogni volta rischino di finire in ospedale. Siamo veramente stanchi di questa situazione e dei soliti noti che dettano legge indisturbati. Possibile che nessuno trovi il coraggio di arrestarli? Sono giovani ed hanno già tutti a loro carico precedenti degni dei peggiori criminali. Eppure continuano a girare indisturbati".

f. c.