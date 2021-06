Fermo, 27 giugno 2021 - Sono ricoverate al reparto di Malattie infettive del Murri - centro Covid individuato dalla Regione Marche - due persone di origine straniera, per loro c’è la certificazione di Coronavirus della variante Delta. Si tratta di una persona di circa 70 anni e di una 40enne. Le loro condizioni non destano preoccupazione, le due persone non sono vaccinate e hanno manifestato i sintomi (febbre e tosse), provengono dalle Area vaste 5 di Ascoli e 3 di Macerata. Da quest’ultima è arrivato un tunisino, prima trattato a Macerata e poi trasferito a Fermo, che era rientrato in Italia dal suo Paese.

Fermo si conferma punto di riferimento per le Marche del sud per le malattie infettive. Dunque è sbarcata nelle Marche la variante che preoccupa, si tratta di un ceppo del virus molto contagioso, con sintomi molto simili al Covid 19, con mal di gola e mal di testa e meno tosse. E’ la variante che sta facendo ripartire i contagi in tutta Europa, bisogna fare attenzione perché non diventi dominante e non crei problemi alla campagna vaccinale. È provato che i vaccini, se somministrati in entrambe le dosi, sono efficaci anche per la variante Delta, dunque la raccomandazione è sempre la stessa, quella di provvedere al più presto alla prenotazione del vaccino.

Intanto, l’assessore regionale Saltamartini ipotizza "di mandare dei camper davanti alle discoteche, piuttosto che nei luoghi in cui si svolgono degli eventi sportivi o turistici, per cercare di intercettare le altre persone e invitarle a vaccinarsi".

Nella giornata di ieri non sono emerse variazioni di rilievo nel territorio marchigiano in termini di contagio, solo cinque i nuovi casi, uno solo a Fermo. Un altro caso ad Ancona è risultato riconducibile alla variante Delta, sono sei i ricoverati al Murri, una persona è in attesa di ricovero al pronto soccorso, 8 sono i ricoverati a malattie infettive di Torrette e 5 i pazienti in condizioni più serie, sotto controllo al Covid center di Civitanova. Numeri dunque del tutto sotto controllo, di certo le varianti del virus mettono preoccupazione soprattutto per la ripresa dopo l’estate, la speranza è che si copra il maggior numero possibile di persone con il vaccino per restare liberi e attivi.

