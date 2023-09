Variante di Campiglione . Arriva l’ok definitivo: "Così ricuciremo il centro alla periferia"

Ci sono voluti tre anni di lavoro, una consultazione popolare, uno studio accurato, tavoli di discussione e incontri, tre passaggi in consiglio comunale. Alla fine, è arrivata all’approvazione definitiva la variante di Campiglione e Molini Girola che disegna una nuova idea di sviluppo, per una zona periferica di Fermo che si prepara ad uno sviluppo grande, al traino del nuovo ospedale. È l’assessore all’urbanistica Mariantonietta Di Felice a illustrare in consiglio il lavoro tecnicamente messo a punto dal dirigente Alessandro Paccapelo, con i funzionari Marcantoni e Santini, dopo un percorso di studio e condivisione: "L’idea di fondo è quella di arrivare ad una ricucitura di un cantiere complesso, in crescita, che non avrà nuove cementificazioni ma uno slancio allo sviluppo e alla viabilità. L’idea è quella di un collegamento tra Molini e Campiglione, con un ponte ciclopedonale, di strade che girino intorno ai quartieri come un anello, di investimenti da attrarre per costruire vitalità".

Soddisfatto il sindaco Paolo Calcinaro che parla di un "nuovo disegno dei quartieri di Campiglione e Molini Conceria per renderli più moderni e competitivi all’arrivo del nuovo ospedale": "Quello che deve essere chiaro è che non abbiamo inserito nemmeno un metro quadrato di cemento in più ma abbiamo trasformato le previsioni attuali che avevano bloccato ogni sviluppo. Diamo la possibilità di realizzare spazi per uffici, studi medici, riabilitativi, professionali in genere, attività commerciali di vicinato o più strutturate e ciò sarà possibile anche nella conversione di capannoni non utilizzati".

Il sindaco ha spiegato che sarà sempre possibile aprire nuove attività produttive e per ogni nuova realizzazione ci saranno spazi pubblici in più come verde e parcheggi: "Ci sono già proposte per nuove attività che arriveranno e porteranno possibilità di lavoro. Intanto abbiamo avviato un percorso che snellisce burocrazia e procedure, non è il tempo per bloccare gli investimenti. Dalla Regione i segnali di apprezzamento ci sono, gli sforzi anche, sono partiti i lavori per la Lungotenna, bisognerà immaginare altre risorse per una viabilità che va di sicuro potenziata sempre di più". Dalla minoranza voci critiche, il Pd con Malvatani e Vallasciani parla di uno sviluppo lasciato al caso che finirà per impoverire ancora di più il centro storico, Interlenghi si chiede cosa realmente una variante così vaga porterà al quartiere in termini di servizi e vivibilità. Compatta la maggioranza, emozionata si dice Sara Pistolesi che ha coordinato il tavolo di discussione per la stesura della variante, partita da uno studio di Nomisma che ha delineato esigenze e possibilità della zona in questione. Alessandro Bargoni di Fermo forte sostiene la variante e aggiunge: "Abbiamo disegna un grande sviluppo, con il perno del nuovo ospedale. Adesso dobbiamo lavorare perché dalla Mezzina si arrivi a collegare anche la Valle dell’Aso, con Fermo che è davvero città provincia".

