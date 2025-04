Variante ‘suppletiva’ per la Collodi

Potrà essere una variante ‘suppletiva’ dell’attuale progetto (ovvero che riguardi non oltre il 50% dell’attuale progetto anche dal punto di vista del quadro economico) a risolvere l’impasse in cui si trova, dallo scorso marzo, la pratica relativa alla nuova scuola primaria ‘Collodi’. Un parere circa l’ammissibilità di questa variante e la correttezza della procedura è atteso per la prossima settimana dall’ufficio legale che è di supporto al Commissario Straordinario per la Ricostruzione. "C’è tutta una serie di fattori che possono essere sostenuti e modificati nell’ambito di questa variante" è stato comunicato ai residenti del quartiere Corva nel corso dell’affollata assemblea dell’altra sera, cui è intervenuto l’esecutivo al completo, a partire dal sindaco Massimiliano Ciarpella. Da parte dell’amministrazione prosegue l’interlocuzione con la ditta che aveva evidenziato alcuni aspetti, non ultimo quello della congruità economica da rivedere, che sono stati recepiti dalla parte pubblica e da parte dell’impresa sembra esserci l’interesse a proseguire il lavoro con rinnovate condizioni, aggiornandole. Tutto dipende dalla variante e, dunque, dalla revisione progettuale e dalla integrazione con ciò che mancava nel progetto che andrebbe a soddisfare i desiderata dell’amministrazione, e della conseguente e contestuale revisione e sostenibilità del quadro economico che potrà soddisfare l’impresa. C’è la volontà degli amministratori di metterci anche del suo per coprire i costi che potrebbero lievitare da 2,3milioni (dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione) a 3,5milioni. Il problema vero si pone qualora l’Usr non accettasse la variante suppletiva, perché bisognerebbe andare a una rescissione del contratto e a una nuova gara, con conseguente allungamento dei tempi e problemi con la ditta: un’ipotesi che le parti stanno lavorando per scongiurare: "I presupposti ci sono, non è una procedura ordinaria ed è complessa. A breve avremo il primo vaglio dell’ufficio legale – hanno spiegato gli amministratori – poi bisognerà fare il progetto di variante, integrando con le esigenze nuove che portano con sé anche l’aggiornamento di alcuni prezzi". Nel frattempo, c’è anche l’intenzione di intercettare fondi statali utili a coprire le spese (nella misura del 10%) che il Comune sta sostenendo per la delocalizzazione della scuola primaria del quartiere in un edificio di proprietà privata, preso in locazione.

Marisa Colibazzi