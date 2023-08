Variante Urbanistica a Porto San Giorgio: Opere a Pian Della Noce

Nuove opere a Pian della Noce, firmata la convenzione col privato. "Dopo sei anni la variante trova attuazione" ha detto il sindaco, Valerio Vesprini. Con la firma avvenuta giovedì scorso dal notaio Di Tuoro trova attuazione la variante urbanistica relativa a Villa Colli: a Pian Della Noce si chiude un percorso rimasto aperto per più di sei anni, dalla delibera del Consiglio comunale del 31 luglio del 2017: “Mi ritengo soddisfatto, l’amministrazione è riuscita ad arrivare alla soluzione in appena un anno dal suo insediamento. Possiamo ora prevedere la realizzazione, in quell’area, di importanti opere destinate alla collettività, da stalli per la sosta a spazi per il verde attrezzato”. Lo ha affermato il primo cittadino, dopo l’atto redatto alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli, del dirigente comunale Stefano Postacchini e di Doriano Mazzoni (Residenza ‘Il Parco’). La convenzione stipulata tra le parti vede, da parte del privato, la realizzazione di opere compensative di urbanizzazione destinate a rendere più vivibile ed accogliente la zona a nord della città. In particolare l’atto prevede la realizzazione di aree di sosta nella zona destinata a verde pubblico, recinzione, il completamento del campo polivalente e l’installazione di punti luce a led. L’elenco degli interventi si chiude con la realizzazione di una fontanella per l’acqua potabile.