Variazione di bilancio e parcellizzazione in Consiglio comunale

Variazione di Bilancio e parcellizzazione di due strade comunali, questi alcuni degli ultimi atti amministrative votati nel Consiglio comunale di Montegiorgio per chiudere il 2023. Nell’ultima assise montegiorgese, sono stati votati a maggioranza tre punti che riguardavano alcune questioni tecniche, fra queste una variazione di Bilancio, un atto dovuto per fronteggiare spostamenti spese extra. "Il Bilancio nelle linee guida è rimasto invariato – spiega l’assessore Lorena Marzialetti – ma abbiamo dovuto apportare alcune piccole modifiche su appositi capitoli di spesa, in particolare per il sociale per fronteggiare alcune uscite. Negli ultimi mesi è cambiato il numero di minori alloggiati in residente protette, e come previsto dalla legge tali spese sono a carico del Comune residente, per questo abbiamo dovuto spostare alcune risorse per la copertura finanziaria. Inoltre piccole variazioni per lavori di manutenzione, nel bilancio di previsione erano stati stabiliti dei budget, per questo motivo abbiamo spostato gli avanzi dove necessario". Questione diversa invece l’acquisizione delle strade San Mie e San Giuseppe Pianarelle. a.c.