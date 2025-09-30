Variazione di bilancio La giunta Calcinari recupera 115mila euro

E’ stata approvata a maggioranza, nell’ultimo consiglio comunale, la variazione di bilancio attraverso la quale l’amministrazione Calcinari ha recuperato somme per circa 115mila euro complessivi. "I risparmi che siamo riusciti a trovare sono relativi alla festa del patrono per 27mila euro; alla rimodulazione delle percentuali per il Codice della strada per 39mila euro; 5500 euro di spese di giudizio incassati dalla sentenza San Giovanni; multe e rimborsi spese postali per 8200 euro" ha elencato l’assessore al bilancio, Silvia Tiburzi.

Inoltre, è stato chiesto alle ditte Andreani Tributi (gestisce la riscossione coattiva) e Heasy Help (parcheggi a pagamento) che stanno occupando da parecchio tempo un locale del Comune, il pagamento delle utenze dal 2017 ad oggi per complessivi 11mila euro. "Abbiamo un risparmio di 23.500 euro dall’area tecnica che andranno destinati alle manutenzioni straordinarie, cui vanno aggiunti altri 15.500 euro di manutenzioni ordinarie per un totale di 39mila euro" ha specifico la Tiburzi.

Di queste somme, 31mila sono state destinate al pagamento delle utenze (a fronte di altri 54mila euro da pagare); 15mila euro per addobbi natalizi. Nella variazione sono stati inseriti contributi regionali: 10mila euro per il Natale; 52mila euro eventi o sostegno ad attività sportive; 3mila euro per arredi sala pubblica di Cretarola.