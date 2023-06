Variazioni di bilancio, Tombolini: "Giusti i fondi per viale dei Pini"

"L’ultimo Consiglio comunale ha toccato diversi importanti punti. Ritengo doveroso porre l’attenzione sulla variazione al Programma delle opere pubbliche che è stato approvato: dimostra ancora una volta la chiarezza delle idee di questa maggioranza. Tra i principali interventi si annoverano la riqualificazione di piazza Mentana e di piazza Gaslini, che necessitano di accurati recuperi": ad affermarlo è in consigliere di maggioranza, Marco Tombolini il quale sottolinea: "La positiva scelta di investire 240.000 euro per viale dei Pini: la situazione in cui si trova la strada, infatti, è sotto gli occhi di tutti e mostra anche evidenti problemi di sicurezza per chi vi transita". Secondo Tombolini: "Questi lavori mostrano l’impegno della maggioranza a risanare importanti vuoti, motivo per cui non comprendiamo la decisione della minoranza di votare contrariamente. Sarebbe forse bastata un’astensione se credevano che per piazza Mentana fosse necessario un impegno economico maggiore, ma purtroppo bisogna sempre fare i conti con le risorse a disposizione. Credo infine che le nostre scelte siano più che legittime e rispondenti alle esigenze della collettività, dato che il nostro impegno è sempre volto al bene della città e al suo miglioramento: Infine – conclude - il nostro plauso va agli Uffici: hanno saputo promuovere in anticipo rispetto al passato una variazione equilibrata, in grado di soddisfare al meglio i diversi settori in vista della stagione estiva dalla cultura al turismo, passando per l’ambiente e i servizi sociali".