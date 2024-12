Vasche di prima pioggia, proseguono i lavori

"Ci sono tanti cantieri attivi in città e anche se servirà ancora tempo per arrivare alla conclusione, di giorno in giorno vediamo prendere forma investimenti importanti" dicono l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, Andrea Balestrieri e il capogruppo consiliare di Fdi, Giorgio Marcotulli. "In via Milano procede la costruzione del nuovo asilo nido che potrà ospitare fino a 40 bambini. Sono state ultimate le fondazioni e sono in corso i lavori per le pareti perimetrali". I due amministratori, aggiungono anche che nel piano triennale delle opere pubbliche di recente approvazione "sono stati inseriti i lavori di completamento al piano seminterrato originariamente non ricompresi". Proseguono inoltre gli interventi di difesa della costa che, oltre alle scogliere emerse, prevedono la realizzazione delle due vasche di prima pioggia: "Nell’area ex Serafini sono stati costruiti i setti in muratura della vasca ed è in predisposizione il getto per il fondo dello scavo, mentre in quella a sud sono in corso gli scavi e la predisposizione dei cordoli. Tutti e tre i progetti sono stati oggetto di variante. Monitoriamo insieme agli uffici i vari cantieri e il rispetto del cronoprogramma" concludono.