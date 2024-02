Vasche di prima pioggia: tutto fermo

Sono due le vasche di prima pioggia che devono essere realizzate nell’ambito dell’intervento di difesa della costa ma, mentre i lavori per le scogliere proseguono senza intoppi, su quel fronte è ancora tutto fermo. Stando al cronoprogramma fissato, i lavori avrebbero dovuto essere iniziati addirittura dall’anno scorso e invece, ciò non è avvenuto. Come mai? A quanto pare di capire, dietro questo ritardo ci sarebbe una revisione che si è resa necessaria, da parte della nuova amministrazione, del sistema di esecuzione inizialmente previsto per le due opere (una deve essere realizzata su un tratto di spiaggia, la seconda all’altezza dell’ex Serafini). Si tratta, dunque, di apportare modifiche esecutive e recuperare il tempo perso. Una revisione alla quale l’amministrazione sta già lavorando, mettendo a punto una variante del progetto delle vasche di prima pioggia, per le quali è facile supporre che si renderà necessaria una revisione del piano economico, con un aumento, anche considerevole, dei costi inizialmente previsti. "Contiamo di trovare la quadra entro una settimana o poco più. Stiamo lavorando intensamente per chiudere quanto prima le varianti che hanno un valore economico più importante rispetto a prima – afferma il consigliere Giorgio Marcotulli (Fd’I) –, per permettere di dare naturale prosecuzione ai contratti e all’avvicendamento delle ditte del secondo e terzo appalto". La rassicurazione: "Ad oggi, non c’è un blocco nel posizionamento delle scogliere perché gli scarichi avvengono quotidianamente per 500 tonnellate di scogli e i pontoni liberano il piazzale di volta in volta. Non c’è alcun rallentamento sulla fornitura dei materiali per le scogliere". Al momento, l’intervento di difesa della costa elpidiense vede all’opera quattro ditte: la Carmar che si è aggiudicata il primo appalto (che prevedeva la realizzazione di una vasca di prima pioggia); un secondo appalto, di modesta portata, è a carico di InMare che ha realizzato un minimo intervento sulle scogliere; il terzo appalto (finanziato con la piattaforma Rendis, prevedeva la seconda vasca) è stato aggiudicato alla Ubaldi, infine il quarto (finanziato col Pnrr) per il quale si stanno espletando le ultime procedure. Nel momento in cui saranno superate le criticità esecutive, sarebbe intenzione dell’amministrazione dare la precedenza alla vasca prevista all’ex Serafini per limitare l’interferenza con la balneazione durante i lavori.

Marisa Colibazzi