Vecchi: rifiuti, la proroga della gestione peserà sui cittadini

"L’amministrazione proroga di 4 mesi il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, i costi sono aumentati i servizi sono peggiorati e non sono stati risolti i problemi legati al personale". Il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle Simone Vecchi solleva una nuova questione legata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il 16 marzo 2023 è scaduto il contratto con la società ‘Tekneko Sistemi Ecologici’, che gestiva la raccolta e smaltimento dei rifiuti a Montegiorgio, l’amministrazione ha deciso di prorogare il servizio di 4 mesi, scelta probabilmente legata al fatto che a maggio di quest’anno a Montegiorgio si svolgeranno le elezioni. "Questa operazione – spiega Vecchi – rispetta le procedure, ma ca mio avviso solleva molte perplessità. La proroga del servizio a parità di prestazioni previste dal contratto sarà più onerosa per i montegiorgesi, parliamo di 5.000 euro in più al mese. Inoltre il servizio presenta molte carenze, segnalate in più occasioni anche dai cittadini. A dicembre avevo presentato un’interrogazione chiedendo spiegazioni all’amministrazione sul fatto che alcuni dipendenti della Splendente non erano stati reintegrati dalla Tekneko subentrata nella gestione dei rifiuti ed erano rimasti senza lavoro". Vecchi aggiunge alcune riflessioni. "Il fatto che questi dipendenti non siano stati reintegrati – conclude – ha fatto aprire dei contenziosi che vedono impegnato anche il Comune. L’amministrazione prima di chiudere il mandato dovrebbe risolvere questo problema, che potrebbe influire anche su possibili nuovi bandi di gara per il servizio".

a. c.