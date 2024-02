Vecchiola prepara la volata finale alla Samb: "Squadra diversa, fatto un mercato importante"

Campionato in pausa per il torneo di Viareggio. La Samb questa mattina comunque sarà in campo, al Samba, alle 10,30, per un test contro la Juniores rossoblù che pure è in testa nel suo campionato di competenza. Poi i rossoblù potranno seguire la loro prossima avversaria. Il Fossombrone, infatti, sarà impegnato, a Vastogirardi per il recupero della gara rinviata per neve lo scorso 21 gennaio e valevole come terza giornata di ritorno. "Forse questa sosta non ci voleva, era preferibile giocare perché si poteva dare continuità e ritmo a quanto fato fino ad adesso, una sosta ha sempre pro e contro, certo serve a tutti per riordinare le idee, ma visto il momento positivo della Samb era meglio non fermarsi". E’ il pensiero dell’ex Samb Sebastiano Vecchiola, sempre presente sulle tribuna del Riviera a seguire i rossoblù. Una Samb che ha superato il dicembre nero che l’aveva vista lasciare andare avanti il Campobasso ma che oggi si è ripresa la vetta.

Una Samb diversa?

"Sicuramente sì, perché sono state fatte operazioni di mercato importanti. Poi, una flessione durante l’arco del campionato può capitare, la Samb l’ha già vissuta, magari alle altre capiterà in altri momenti a seconda di come è stata svolta la preparazione. Oggi, la Samb può solo che migliorare da un punto di vista fisico-atletico". Chi l’ha impressionata di più della rosa? "Sia Pagliari che Fabbrini, anche Tomassini. Per tocco di palla e per come gioca Fabbrini rappresenta l’uomo in più che poteva mancare. Pagliari sta facendo benissimo. Non mi spiace neppure Tourè. La squadra è stata costruita bene ed migliorata con il mercato di riparazione".

Che idea si è fatto di questo campionato, chi la spunterà? "La classifica è molta corta, bisognerà valutare gara dopo gara, le squadre sono tutte ben attrezzate e il girone F è notoriamente il più competitivo. Secondo me il crocevia sarà lo scontro diretto al Riviera, se le squadre ci arrivano in questa posizione, tra Samb e Campobasso". Dunque sarà corsa a due?

"In ballo ci sono L’Aquila, l’Avezzano, anche il Roma City. Le ho viste ma non mi hanno impressionato. L’Aquila a San Benedetto non ha fatto un tiro in porta ma poi ha battuto il Campobasso, quindi tutto può succedere".

La Samb è attesa da due impegni in trasferta, Fossombrone poi United Riccione…

"Non sono da sottovalutare, sono squadre che giocano bene e ti possono mettere in difficoltà, ogni gara ha vita a sé, lo abbiamo visto anche a Tivoli dove l’espulsione di Bontà ha condizionato la partita".

Dunque, come vincere questo campionato?

"Senza abbassare mai la guardia e ragionare una gara alla volta, ora i punti in palio diventano pesanti. Restano da giocare dodici finalissime". Domenica di sosta in campionato oggi, test con la Juniores, poi la Samb usufruirà di una giornata di riposo per riprendere gli allenamenti martedì.

s.v.