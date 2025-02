Vede i militari e fugge ma cade con lo scooter

Il ragazzo residente in città stava percorrendo in sella al suo scooter, sbandando vistosamente, una via del centro città quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri.

Vedendo i militari, lo scooterista ha cercato di seminarli, sempre restando poco stabile sul mezzo, percorrendo altre vie laterali, anche andando contromano per un tratto, fino a farsi perdere di vista fino a quando i carabinieri, si sono fatti trovare all’incrocio semaforizzato lungo la Statale, davanti alla stazione, sorprendendo il ragazzo che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta e che, per evitare l’impatto con l’auto dei militari, ha sbandato in maniera ancora più evidente, finendo a terra, proprio a ridosso dell’incrocio. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Murri

di Fermo dove, considerato il suo stato di forte alterazione, è stato sottoposto ai controlli di rito.

m.c.