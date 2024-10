’Vedere’ la storia con le mani. Ipovedenti nel sito archeologico

L’integrazione che si fa realtà e mira al reciproco benessere. Questo il significato della collaborazione tra l’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Ascoli e Fermo e l’Amministrazione comunale di Monte Rinaldo, resa concreta dalla visita dei soci dell’Unione, al sito archeologico La Cuma e al centro storico del borgo dell’entroterra. L’iniziativa, organizzata dalla vicepresidente Uici Maruska Andrelli e dal sindaco di Monte Rinaldo Gianmario Borroni, si è svolta nei giorni scorsi grazie alla dotazione del sito archeologico La Cuma, di una serie di cartelloni dedicati ai visitatori con disabilità visiva. La giornata si è aperta con la colazione per tutti ed è proseguita con visite guidate e convivialità, nello spirito di condivisione e volontà di organizzare altre iniziative mirate all’integrazione e alla prevenzione.

L’evento dei giorni scorsi, infatti, si è rivelato una preziosa occasione per gettare le basi di attività future tra Comune e Uici. Tra queste la promozione di screening che sostengono la prevenzione delle malattie oculari, specialmente nelle fasce di età più giovani, specifici laboratori e reciproci scambi di conoscenze. "Quella con il Comune di Monte Rinaldo – commenta la presidente territoriale Uici, Gigliola Chiappini – è stata una delle nostre prime consulenze in tema di accessibilità. Quando un’Amministrazione ci chiama per avere pareri su come rendere accessibile il territorio, è una vittoria per tutti. Tanto per l’Unione che riesce a garantire la fruizione dei luoghi ai soci quanto per i Comuni che aprono le porte del loro patrimonio anche alle persone con disabilità".

"Poter accogliere nel nostro borgo gli iscritti Uici – fa eco il sindaco Borroni – oltre ad essere stato un grande piacere, è stato un modo per ringraziare l’Associazione per quanto ha già dato al nostro Comune e quanto ancora si potrà programmare in future collaborazioni. Insieme alla vicepresidente Andrelli e presidente Chiappini – conclude il sindaco – ringrazio la nostra guida Francesca e l’agriturismo Montorso per aver reso possibile questa giornata di festa". "La visita a Monte Rinaldo è stata un successo – commenta Andrelli – ringraziamo il sindaco per il calore dell’accoglienza".

Non solo un giorno speciale, quello vissuto a Monte Rinaldo per l’Uici, ma un vero e proprio incontro di intenti tra associazione e Comune, volto a future attività da sviluppare. Una collaborazione che concretamente arricchisce entrambe le realtà coinvolte, attraverso la reciproca possibilità data ai soci Uici di vivere il territorio e alle Amministrazioni pubbliche di conoscere la realtà dell’Unione nel segno del valore più importante, quello dell’inclusione.

Paola Pieragostini