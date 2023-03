Vela, atleti sangiorgesi protagonisti

Si è svolta ad Ancona la prima regata del Campionato Zonale Optimist. Nella categoria juniores presenti 5 atleti della Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio: Rachele Battistelli, Alfredo Claretti, Mariasole Fratini, Sofia Tintinelli, Riccardo Vittori. Nei cadetti 3 atleti sangiorgesi: Pietro Claretti, Valerio Glave, Clarissa Montagnoli. La giornata di sabato è stata caratterizzata da venti leggeri e, dopo lo svolgimento della prima prova il vento è sceso a zero e gli atleti sono stati costretti a una lunga attesa in mare. L’attesa è stata premiata con il ritorno del vento che ha permesso lo svolgimento di altre due prove, mentre domenica stop alle gare per il maltempo. La regata si è rilevata una grande festa dello sport. Da segnalare gli ottimi piazzamenti di Alfredo Claretti (3°) e Riccardo Vittori (9°) nella flotta Juniores (composta da 53 timonieri). Nella cadetti bravi Pietro Claretti (5°) e Valerio Glave (9°). Inoltre fra i cadetti da registrare il debutto agonistico di Clarissa Montagnoli, che ha chiuso un ottima nona posizione nella classifica generale che le ha permesso di ottenere la 3^ posizione nella classifica dei nati 2014.